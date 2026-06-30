Tentata rapina al supermercato, un arresto

Nella serata di lunedì 29 giugno gli agenti delle Volanti della Questura di Piacenza hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino straniero di 39 anni, pluripregiudicato e senza fissa dimora. L'intervento è avvenuto in un supermercato di via Calciati, in seguito alla chiamata del responsabile della filiale che aveva riferito di aver fermato un uomo che aveva tentato di prelevare della merce senz aparare.

Il soggetto, già noto al personale del supermercato, ha superato la barriera delle casse automatiche pagando solamente una birra. Tuttavia, avendo occultato all'interno di una borsa di stoffa blu merce del supermercato (per un valore complessivo di oltre 72 euro), ha fatto scattare l'allarme antitaccheggio. Invitato dagli addetti alla vendita a mostrare il contenuto della borsa, il 39enne ha prima tentato di disfarsi dello zaino gettandolo a terra e ha poi cercato di fuggire verso le uscite di sicurezza e la zona magazzino.

Un dipendente del supermercato ha cercato di bloccarlo e a quel punto l'uomo ha reagito con violenza, spintonandolo ripetutamente e successivamente, in preda alla rabbia, ha scagliato al suolo una lattina di birra facendola esplodere.

Due pattuglie della Squadra Volante sono giunte immediatamente sul posto bloccando il 39enne. La merce sottratta è stata restituita al responsabile del negozio. Portato in Questura è stato arrestato in flagranza per tentata rapina impropria, e trattenuto in attesa del rito per direttissima. Al termine della direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e l'uomo è stato portato alle Novate.