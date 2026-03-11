Tentato colpo in un negozio di bici, messi in fuga dalle guardie giurate

Tentato furto la notte scorsa intorno alle 4 in via Codagnello a Piacenza. Una banda di ladri ha preso di mira un negozio di biciclette ma è stata intercettata da una pattuglia dei Metronotte Piacenza. I ladri dopo aver sventrato la saracinesca e parte del negozio procurando danni per circa cento mila euro, hanno tentato di fuggire a bordo di un camion con un bottino di almeno 10mila euro in biciclette.

Alla vista delle guardie giurate è iniziato un rocambolesco inseguimento di un quarto d'ora con tentativi di investimento in retromarcia. Alla fine il ladro (sul camion ne è stato visto solo uno) ha abbandonato il mezzo pesante ed è riuscito a scappare.