Terrore all'Eurospin: pistola in pugno, rapinatore svuota le casse del market

Momenti di tensione e paura, mercoledì 19 agosto, in serata, all’Eurospin di strada Valnure, dove un rapinatore armato di pistola ha fatto irruzione poco prima della chiusura e si è fatto consegnare il denaro presente alle casse. Un episodio che ha scosso profondamente il personale del supermercato e sul quale sono ora in corso le indagini della Polizia di Stato. Sono stati attimi concitati, vissuti con grande apprensione dalle persone presenti all’interno del supermercato. L’uomo avrebbe agito con decisione, contando probabilmente sul fatto che a quell’ora il punto vendita fosse ormai prossimo alla chiusura e che ci fossero meno clienti rispetto alle fasce orarie di maggiore affluenza.