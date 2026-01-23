Tre immigrati clandestini espulsi dalla questura

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.

Nelle giornate del 21 e 22 gennaio, l’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di tre cittadini risultati irregolari, identificati per un cittadino marocchino di anni 27, un cittadino marocchino di anni 44 e un cittadino marocchino di anni 25, di cui uno espulso dal territorio con scorta internazionale e due accompagnati ai C.P.R. di Bari e Milano.

Nello specifico, il cittadino marocchino di 25 anni, entrato in Italia nel 2022, è stato condannato ad anni 4 e mesi 8, per rapina; inoltre, nel 2023 e 2024, deferito all’Autorità Giudiziaria da personale della Polizia Penitenziaria per violenza sessuale, lesioni personale, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, veniva espulso ed accompagnato, da personale della Polizia di Stato, presso il centro di permanenza e rimpatri di Bari, nella giornata del 21 u.s., per il successivo trasferimento nel paese di origine;

Il cittadino marocchino di 44 anni, entrato in Italia nel 2008, dapprima titolare di permesso di soggiorno, successivamente revocato a seguito di condanna ad anni 2 e mesi 8, per stupefacenti, rissa e ubriachezza, veniva espulso ed accompagnato, da personale della Polizia di Stato, presso il centro di permanenza e rimpatri di Milano, nella giornata del 21, per il successivo trasferimento nel paese di origine;

Il cittadino marocchino di 27 anni, entrato in Italia nel 2023, senza fissa dimora e affetto da disturbi psichici, con diverse segnalazioni per danneggiamenti e una denuncia a suo carico per violenza sessuale, veniva espulso ed accompagnato nel paese di origine, con scorta internazionale effettuata da personale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri, con volo diretto da Malpensa a Casablanca.