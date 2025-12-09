I ladri approfittano della cena e colpiscono a Momeliano

Ancora ladri in azione nel Piacentino. Questa volta il raid è andato in scena a Momeliano dove, i soliti ignoti, hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, a cena dagli amici-vicini di casa, per introdursi in un'abitazione e sottrarre ori e poche banconote, per poi procedere con il blitz anche in garage. Qui, i malviventi sono saliti a bordo dell'auto di famiglia per darsi alla fuga. Unica nota lieta, l'esplosione di uno dei pneumatici che ha costretto i ladri ad abbandonare la vettura a San Giorgio. Sul caso indagano i carabinieri di Bobbio che hanno avuto il supporto dei colleghi della stazione di Pontedell'Olio.