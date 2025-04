Un arresto a Piacenza per tentate rapine a Parma

La Squadra Mobile della questura di Piacenza ha tratto in arresto per l’espiazione di una condanna definitiva per due tentate rapine in concorso, un quarantacinquenne senegalese domiciliato a Piacenza. L’uomo è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per due tentate rapine commesse a Parma ai danni di passanti. I delitti in questione erano stati commessi in concorso con una donna ed un altro uomo, nel dicembre del 2020, ed i tre rapinatori erano stati arrestati dalla Polizia di Parma.

La complice del condannato avvicinava le vittime con la scusa di richiedere una sigaretta o proporre rapporti sessuali a pagamento, mentre i due uomini approfittavano della distrazione per immobilizzare i malcapitati, stringendogli il collo con le braccia e frugando nei loro abiti. Il condannato ha espiato in regime di misura cautelare parte della pena, e sconterà i restanti sette mesi in regime di detenzione domiciliare.