Via Boselli, inquilino sfrattato rientra in casa con la forza
Dopo essere stato minacciato, il proprietario ha chiamato la polizia. L'uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato per occupazione arbitraria di immobile
Redazione Online
|1 ora fa
Nel pomeriggio di giovedì, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti nella zona di via Boselli. Il proprietario di un appartamento lamentava la presenza in casa sua del suo ex inquilino, sfrattato per morosità nella mattinata della medesima giornata, con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario che aveva provveduto altresì a cambiare le serrature della porta d’ingresso.
Nello specifico il soggetto, poi identificato per un cittadino egiziano di anni 44, in regola con le norme per il soggiorno sul territorio nazionale, già conosciuto alle forze dell'odine, si era ripresentato presso tale abitazione e, dopo aver minacciato il proprietario, era entrato forzatamente all’interno dell’appartamento, dove veniva poi trovato dalla polizia.
Nonostante l’evidenza dei fatti, l'uomo dichiarava di essere il conduttore dell’appartamento e di non essere a conoscenza dei motivi per i quali erano state cambiate le serrature, per poi riferire di essere entrato solo per recuperare i suoi effetti personali.
Lo stesso veniva accompagnato in Questura per gli accertamenti di competenza e, a seguito della denuncia da parte del proprietario dell’immobile, il cittadino egiziano, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Piacenza, veniva denunciato per occupazione arbitraria di immobile ai sensi dell’art 634 bis del codice penale. (come introdotto dall’art.10 comma 1 del decreto-legge 11 aprile 2025 n.48)