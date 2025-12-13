Via Ottolenghi, arrestato mentre spacciava cocaina
La Squadra Mobile della questura ha bloccato un cittadino albanese di 22 anni. Era in possesso di 27 dosi di droga. Ne aveva appena ceduta una ad una donna italiana
Redazione Online
|2 ore fa
La droga sequestrata
Un'operazione anti-droga della Polizia di Stato nel quartiere della Galleana ha portato all'arresto di uno spacciatore 22enne, al sequestro di 27 dosi di cocaina e alla denuncia di un uomo proprietario di una cantina utilizzata come centrale di confezionamento e pesatura.
I fatti
Nella giornata di venerdì personale in borghese della Squadra Mobile nella zona di via Ottolenghi, ove si era notata la possibile presenza di spacciatori di sostanze stupefacenti, assisteva a una sospetta cessione di droga ad una cittadina italiana, effettuata da un soggetto poi identificato per un cittadino albanese di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale.
Sottoposto a perquisizione, l'uomo veniva trovato in possesso di ben 27dosi di cocaina, per un peso totale di circa 12 grammi, nonché di 300 euro in banconote di piccolo taglio, chiaro provento di precedenti cessioni, rilevando altresì che poco prima aveva ceduto alla cittadina italiana una dose di cocaina.
La perquisizione veniva estesa ad una cantina a lui concessa ed in uso, da un tossicodipendente italiano, rilevando che tale luogo veniva usato per lo stoccaggio delle dosi di cocaina, trovando materiale utile alla pesatura ed al confezionamento.
Sia la sostanza rinvenuta sia tutto il materiale utilizzato per lo stoccaggio della stessa venivano sottoposti a sequestro, mentre il cittadino albanese veniva tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente ed associato presso le celle di sicurezza della Questura di Piacenza in attesa della direttissima. Il cittadino italiano proprietario della cantina veniva denunciato in stato di libertà in concorso per spaccio di sostanza stupefacente.
Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida, veniva sottoposto alla misura cautelare del Divieto di Dimora nel Comune di Piacenza nonché concesso il nulla osta all’Espulsione, per cui veniva preso in carico dall’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.