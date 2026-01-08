Violenta aggressione a un 50enne, salvato dalla polizia locale di Piacenza

E' grazie all'intervento di due pattuglie della polizia locale di Piacenza che un uomo di circa 50 anni è stato salvato da una violenta aggressione. I fatti risalgono ai giorni immediatamente precedenti le festività natalizie, quando gli agenti - intervenuti nella zona di viale Dante in seguito alla segnalazione di una rissa in corso - hanno sorpreso nei pressi dei giardinetti di via Nasolini alcuni individui intenti ad aggredire un uomo riverso a terra e riuscendo a interromperne l'azione violenta. Gli aggressori sono riusciti a fuggire, mentre il 50enne è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Sono in corso, anche attraverso l'analisi delle riprese delle telecamere di videosorveglianza comunali, le indagini per l'identificazione degli aggressori.