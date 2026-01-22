Cultura della legalità, i carabinieri incontrano i giovani di Morfasso

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla diffusione della cultura della legalità, il Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza ha promosso un incontro con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Morfasso. All’appuntamento hanno preso parte proprio i militari del Comando di Morfasso, con il supporto del Nucleo radiomobile di Fiorenzuola, che hanno dialogato con circa una trentina di studenti.

La mattinata si è svolta in aula, dove i carabinieri piacentini hanno dialogato con le scolaresche che, inizialmente sorprese e un po’ intimorite dalla presenza delle divise, hanno poi accolto con entusiasmo il momento di confronto, in un clima di cordialità e partecipazione. Durante l’incontro, con un linguaggio appropriato all’età, i carabinieri hanno affrontato con i ragazzi temi fondamentali come il rispetto delle regole, la convivenza civile, la sicurezza nelle azioni quotidiane e l’importanza della fiducia nelle istituzioni. L’iniziativa ha costituito un momento di confronto diretto e partecipato e ha confermato l’impegno quotidiano dell’Arma nel promuovere attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.

Particolarmente significativo è stato il valore della presenza dei Carabinieri anche in un contesto territoriale come quello di Morfasso, a testimonianza di come l’Arma abbia raggiunto anche le aree più distaccate della provincia, garantendo la stessa vicinanza e operatività attraverso progetti educativi e incontri nelle scuole. Al termine della mattinata, gli studenti hanno potuto osservare da vicino una “gazzella” di servizio, con le relative dotazioni tecniche e strumentali, e hanno rivolto numerose domande ai militari, che hanno risposto con disponibilità e chiarezza. Un’esperienza che i giovani studenti hanno ricordato con entusiasmo, comprendendo che il Carabiniere non è soltanto una figura di controllo, ma un punto di riferimento concreto e sempre presente, su cui poter contare ogni giorno.