Da un anno statale al buio di fronte al Magna Park

È al buio da oltre un anno lo spartitraffico a tre isole lungo la statale Padana inferiore, nella zona logistica di San Nazzaro di Monticelli. Nell’ovale verde sono installate decine di pali dell’illuminazione, spenti da troppo tempo. «È scandaloso», commenta l’assessore Cristian Secchi. Che spiega:

«Abbiamo iniziato a segnalare la criticità, tramite app, oltre un anno e mezzo fa. Abbiamo avuto anche un incontro con un responsabile della ditta incaricata, ma non è cambiato nulla, il tratto è pericoloso».

Intanto per chi viaggia, dopo il tramonto del sole, lungo la trafficata arteria stradale che collega il Piacentino al Cremonese, la zona è totalmente insicura. È come se si entrasse in un tunnel lungo 400 metri e privo di lampioni. In realtà qui i lampioni ci sono, sono tantissimi, ma non funzionano.

Non solo.