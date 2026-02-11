La nuova star e l'ex prof: da Pontenure a Milano l'abbraccio è olimpico

«Brava Brenda». E Brenda: «Prof, quanta pazienza ha avuto con me, grazie». Sarebbe tutto normale, se non fosse che Brenda è Brenda Lodigiani, 38enne star della tv, attrice, imitatrice (guardarla quando fa Annalaisa al GialappaShow, se non è ancora stato fatto) e conduttrice, tra i protagonisti dell’apertura delle Olimpiadi invernali venerdì scorso, e la prof è la «nostra» Angela Fagnoni, insegnante in pensione da poco tempo ed ex sindaca di Pontenure. Entrambe protagoniste di un abbraccio social su Fb che per un secondo ha cancellato distanze e anni trascorsi su strade differenti.

Fagnoni è stata docente di economia aziendale quando Lodigiani, lombarda, ha frequentato l’istituto tecnico per ragionieri Einaudi di Lodi. Fagnoni in cattedra, Lodigiani sui banchi, «nel banco di terza fila». Così abbiamo appreso dalla prof grazie a un post che l’ex prima cittadina di Pontenure ha dedicato alla sua ex studentessa. La quale, mentre pubblico e critica le stavano tributando un applauso corale per la raffinata e colta performance vista in diretta mondiale ispirata al Supplemento al dizionario italiano, pubblicato per la prima volta nel 1963, ha prontamente risposto a Fagnoni sul social.

«Prof, quanta pazienza ha avuto con me, grazie anche per questo suo ricordo. Con tanto affetto, Brenda». Chissà come andava sui libri Brenda (che si è diplomata nel 2006), di sicuro la sua gag sui gesti tipici degli italiani capace di parlare al mondo intero è piaciuta tanto. «Ha coltivato i suoi sogni e il suo talento», ne ha scritto Fagnoni. A Libertà la prof apre il cuore: «Brenda, come tanti altri studenti che ho avuto sui banchi, non l’ho mai dimenticata. Già allora amava ballare e cantare, magari nella mia materia non era la prima della classe ma era, come è rimasta, di un’energia prorompente, una carica di simpatia». Nel 2023 ha pubblicato un libro, «Accendi il mio fuoco», che Lodigiani - con un curriculum già lungo tre spanne - aveva presentato a Milano invitando la sua ex prof.

«Non sono potuta andare a vederla ma sono stata molto felice che si fosse ricordata di me. Io, da parte mia, l’ho seguita dagli esordi, in gambissima. Capace di farmi dire con orgoglio "E’ stata una mia alunna", anche se ho zero merito nel suo successo, io le ho insegnato tutt’altro», ride Fagnoni.

Fagnoni è ecumenica, anche in questa occasioni. «Sono orgogliosa di lei come di tanti altri studenti che ho avuto, e che hanno percorso strade professionali impegnative e di vita. E’ commovente vederli adolescenti, acerbi e poi alla ricerca della loro strada. Brenda, pur coltivando da subito i suoi talenti, ha anche destinato impegno ai libri, arrivando al diploma» .