Tra ubriachi e risse, da vicolo Edilizia l’idea dell’oscar per automobilisti selvaggi

Buongiorno, dopo tante segnalazioni e articoli per la movida indecente in vicolo Edilizia, dove nelle serate del fine settimana si raduna gente che beve, urina, fuma, grida, spaccia, si azzuffa in risse assurde con bottigliate e altro, oggi qualcosa è cambiato...

Da oggi si avvisano i parcheggiatori, quelli furbi...che c’è in palio il titolo più ambito dell’anno: “ L’’idiota del Vicolo.” Sì...perché i furbi e i “fighi” infischiandosene della strada stretta, parcheggiano perennemente a ridosso del Palazzo dell’Edilizia nel posto segnato dalla foto che allego. È evidente che, oltre a essere in divieto di sosta, i personaggi che parcheggiano lì (magari anche più di uno in fila indiana ) ostacolano l’ingresso delle vetture in transito, infastidiscono i residenti del palazzo e proprio non ci possono stare !!! Grazie al cittadino esasperato che ha pensato a questa ultima possibilità per richiamare l’attenzione su un problema che evidentemente non trova la volontà di essere risolto.

Ora mi appello direttamente a chi posteggerà nuovamente ( perché la vedo molto dura sperare che in un cervello maggiorenne e patentato si possano instillare principi mai conosciuti e mai appresi come rispetto, civiltà, educazione in modo da evitare certi comportamenti ): Carissimo/a, sappi non ti serve un posto auto dedicato per assurgere al titolo di “idiota” del Vicolo. Sei nato titolato. Non per nulla esiste il detto “ La madre degli idioti è sempre incinta”. Purtroppo siete una categoria inestinguibile. Se vedi questa foto e recepisci anche lontanamente il messaggio...prova a sforzarti, tenta di far avvicinare anche solo due neuroni per vedere se, tipo pietra focaia, sfregando tra loro riescano a generare una microscintilla...( sinapsi ...ma non vorrei sconvolgerti con parole grosse...comunque non è un insulto). La macchina lì non ci deve stare !!

Se ti può far piacere i residenti sono disposti ad incontrarti per consegnarti l’ Oscar per il miglior idiota ( del Vicolo ).

Senza discussioni ovviamente... perché come diceva un noto scrittore “ Non discutere mai con un idiota perché ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza...”

Una residente del vicolo