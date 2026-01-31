Dal centro al Po, ciclabile pronta entro fine anno

Sono stati aggiudicati dal Comune i lavori per l’anello ciclopedonale di collegamento tra il centro città e il fiume Po. L’appalto l’ha vinto la Ceis (Costruzioni edili idrauliche e stradali) di Lodi, scelta dalla commissione di gara tra le 147 offerte pervenute. Di 756mila euro l’importo di aggiudicazione (criterio del minor prezzo in ragione del ribasso d’asta) di un’opera finanziata con 770mila euro di fondi europei della Regione a cui se ne aggiungono 400mila del Comune per un totale di 1,2 milioni (Iva inclusa).

Nel capitolato del bando di gara è fissato per il 30 settembre 2026 il termine per l’ultimazione dei lavori (otto mesi la durata, dunque inizio previsto a gennaio, ma si andrà come minimo a febbraio) della ciclopedonale che misura 3,4 chilometri.

Il tracciato

Il tracciato si sviluppa lungo viale Risorgimento, a partire dall’intersezione con via Baciocchi, tra le scuole Gioia e Romagnosi e dirimpetto a Palazzo Farnese. Da lì parte una ciclopedonale fino a piazzale Milano che necessita di interventi di adeguamento. In corrispondenza di piazzale Milano il tracciato piega in direzione nord-est e, superato il parcheggio dei bus in via Maculani, attraversa l’anello verde del Parco delle Mura fino all’altezza della rotonda che incrocia via XXI Aprile. Lì l’attraversamento di via Maculani all’imbocco della circonvallazione (sp 10) e l’innesto su via del Pontiere fino a raggiungere l’argine maestro del Po in via del Pontiere (tra Genio Pontieri e via Bixio). Nel tratto di lungofiume il tracciato, in prossimità dell’ingresso alla Canottieri Vittorino da Feltre, si divide con l’obiettivo, si spiega nella relazione, di «garantire la percorrenza ciclabile dell’argine per gli spostamenti funzionali più veloci e una promenade verde in golena». In corrispondenza dell’intersezione con via Bixio c’è il collegamento con la futura ciclovia nazionale Vento (Venezia-Torino) che si estende fino alla stazione. L’anello si chiude facendo ritorno su piazzale Milano lungo il sedime della Vento e salendo sulla rampa ciclabile esistente per raggiungere la quota del ponte sul Po, che già dispone di una pista per bici a lato della carreggiata fino a piazzale Milano (in senso opposto va a San Rocco al Porto).

Di circa 595mila utenti/anno il «flusso atteso al 2020 lungo il tracciato al 2030: si muoveranno per ragioni legate al bike to fun, al bike to work, e al bike to school». Si prevede la realizzazione di opere a verde in alcune aree strategiche ai bordi della pista e la messa a dimora di filari alberati.

Gli unici due tratti di percorso ciclopedonale che verranno realizzati ex novo sono quello sul parcheggio bus di via Maculani e sullo spazio aperto tra via Maculani e via del Pontiere. Una novità da segnalare quella in via Campo della Fiera, a lato del liceo Gioia dove sarà ridisegnato l’attraversamento stradale riducendo la lunghezza di quello ciclabile e pedonale (affiancati) e verrà installato un nuovo impianto semaforico. Nuovo semaforo anche nel tratto di strada di via del Pontiere in corrispondenza del sottopasso: sarà temporizzato per permettere ai ciclisti di prenotare il passaggio. E al termine del sottopasso viene previsto un semaforo a chiamata per la messa in sicurezza dell’attraversamento.