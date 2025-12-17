Dall'areo niente bombe, ma messaggi di pace
La prima pagina della nuova edizione de Il Baross, Il Barroccio giornale di Piozzano
Mariangela Milani
|1 ora fa
È un’edizione ricchissima quella de Il Baross, Il Barroccio giornale di Piozzano, che viene recapitata in questi giorni nelle case dei 600 abitanti del piccolo comune dell’Alta Val Luretta. Un’edizione che si apre con un’immagine a suo modo bellissima: da un aeroplano verde militare vengono scaricati pacchi. Non contengono armi o bombe. Contengono messaggi di pace. Il resto delle 28 pagine è un mosaico in cui si legge lo scorrere della quotidianità. C'è l'annuncio dell’ormai imminente inaugurazione nella ex scuola della tanto attesa nuova biblioteca gestita dall’associazione Rio Canto. C'è il saluto del sindaco, Carlo Brigati, a cui spetta di fare gli auguri ai piozzanesi in vista del Natale. La vita di Piozzano scorre tra eventi di paese, come la recente edizione del concorso letterario Rio Canto o la Longevity Run a San Gabriele o la gettonatissima festa di San Nazzaro.
Domenica 21 dicembre, ci si ritrova sotto l’albero di Natale, in piazza, per lo scambio di auguri collettivo e il saluto benaugurale ai nuovi nati, vera ricchezza del paese, insieme ai neo diciottenni.