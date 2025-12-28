Dalle scuole di Piacenza 60 scatoloni di aiuti per l'Ucraina

Diciotto classi di studenti delle scuole medie coinvolte, sessanta scatoloni di generi alimentari ma anche di vestiti e di giochi raccolti, sei edizioni consecutive dell’iniziativa, tre istituti scolastici partecipanti. Sono i numeri piacentini di una solidarietà silenziosa che nasce sui banchi, corre tra le aule e arriva ad oltre 2.500 chilometri di distanza, nella martoriata Ucraina.

Gli studenti della scuola media Faustini – Frank – Nicolini e le loro famiglie hanno partecipato alla iniziativa proposta e coordinata dal professor Guido Agosti, docente dell’istituto e sostenuta dal dirigente scolastico Ludovico Silvestri e dall’intero corpo docente e non docente, in collaborazione con il Sovrano Militare Ordine di Malta, per reperire generi alimentari a lunga conservazione, vestiti per bambini e giocattoli per la popolazione ucraina colpita dalla guerra ed in particolare per i bambini.