Domani prenderanno il via i lavori al Polisportivo

Partirà domani, giovedì 15 ottobre, il cantiere per la riqualificazione del Polisportivo Franzanti di Piacenza. Il via libera arriva dopo la conclusione delle verifiche tecniche e l’approvazione del progetto esecutivo relativo al primo lotto dell’intervento, passaggi formalizzati nei giorni scorsi dagli uffici comunali.

I lavori inizieranno con le opere sui sottoservizi, primo step del piano di ammodernamento dell’impianto sportivo di largo Anguissola, un progetto complessivo da 17,7 milioni di euro sviluppato attraverso più lotti funzionali.

Il Comune precisa che l’avvio delle lavorazioni segue il completamento dell’iter tecnico-amministrativo necessario per l’esecuzione delle opere. Le aree erano già state consegnate il 28 luglio, con l’allestimento del cantiere e il posizionamento delle recinzioni, mentre durante l’estate è stata mantenuta la fruibilità della piscina.

Il primo lotto prevede la realizzazione delle nuove reti tecnologiche a servizio del Polisportivo e il successivo distacco dall’attuale rete condivisa con il PalaBakery. Palazzo Mercanti sottolinea inoltre che non vi sono aumenti dei costi previsti: i circa 3 milioni indicati nel quadro economico comprendono anche spese tecniche, progettazione, collaudi e altri oneri già inclusi nel piano finanziario generale dell’opera.