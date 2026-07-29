Polisportivo, via al cantiere: consegnate le prime aree

Prende ufficialmente il via la riqualificazione del Polisportivo Franzanti. Il Comune ha consegnato ad Aquatonica e alle imprese incaricate le prime aree interessate dall'allestimento del cantiere, avviando così il primo lotto di lavori che porterà al completo rinnovamento dell'impianto sportivo senza interrompere le attività estive.

La prima fase si concentra sulle aree perimetrali e riguarda l'organizzazione del cantiere, la realizzazione dei nuovi tracciati dei sottoservizi e l'adeguamento degli impianti esistenti. Le lavorazioni, dicono in Comune, sono programmate in modo da non incidere sulla piena fruizione del Polisportivo e garantire la continuità delle attività sportive durante la stagione estiva.

Conclusa questa fase e terminata la stagione estiva, il cantiere si sposterà progressivamente all'interno del Franzanti, interessando le aree all'aperto del prato e delle vasche. L'organizzazione dei lavori segue un cronoprogramma condiviso tra Aquatonica e Comune, studiato per limitare il più possibile i disagi per utenti, famiglie e associazioni sportive.

Il cronoprogramma prevede la consegna del nuovo impianto di padel entro novembre 2026, il completamento della riqualificazione della piscina olimpionica da 50 metri entro il 31 maggio 2027 e la realizzazione delle nuove vasche coperte entro agosto 2027. La durata complessiva dei lavori è stimata in 25 mesi.

La riqualificazione sarà realizzata attraverso una concessione in partenariato pubblico-privato della durata di 29 anni, affidata ad Aquatonica. Il valore complessivo della concessione supera i 94 milioni di euro, mentre l'investimento iniziale è superiore a 17 milioni. L'importo contrattuale delle opere ammonta a circa 13,5 milioni di euro, Iva esclusa