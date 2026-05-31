Polisportivo, parte il cantiere e riapre la piscina olimpionica

Con il clima torrido di questi giorni uno dei pensieri di chi abita in città va alle piscine pubbliche. Per la stagione 2026 saranno disponibili Polisportivo e Farnesiana per le quali l’estate inizia domani primo giugno. Sarà un’estate senza la piscina coperta della Raffalda che chiude da oggi fino al 15 settembre per lavori di ristrutturazione straordinaria con un intervento importante proprio sulla vasca. A confermarlo è l’assessore allo sport Mario Dadati che, assieme alla sindaca Katia Tarasconi, mercoledì sanciranno il passaggio di consegne del Polisportivo il quale verrà gestito dalla nuova concessionaria Acquatonica.

«Con l’apertura della piscina da 50 metri - evidenzia Dadati - contestualmente parte il cantiere per il nuovo Polisportivo sulla parte meno interessata dalle attività estive. La coesistenza tra attività e lavori non dovrebbe creare problemi perché al Polisportivo c’è una distinzione netta degli spazi estivi da quelli invernali e solo questi ultimi durante l’estate saranno interessati dagli interventi».

Mercoledì sarà presente anche il management di Acquatonica con il presidente Fabrizio Rampazzo e i manager Roberto Martino, Mattia Torquati e Alberto Viola.

Da lunedì 1° giugno la piscina scoperta del Polisportivo Franzanti e l’area con giochi d’acqua dedicata ai più piccoli sarà accessibile tutti i giorni dalle 9.30 alle 20 senza necessità di prenotazione.