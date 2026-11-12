Dove la fantasia si stampa, "L'Arte del Fare" a Serinord

Una spatola, un po’ di vernice, un telaio serigrafico e tanta pazienza. Perché trasformare un’idea in una stampa, almeno a giudicare dalla prova di Marco Vincenti, non è affatto un gioco da ragazzi. L’ottava puntata de “L’Arte del Fare” ha portato conduttore e troupe di Telelibertà negli spazi di Serinord, a San Nicolò, per entrare nel mondo della serigrafia e scoprire cosa si nasconde dietro una lavorazione che unisce manualità, precisione e tecnologia.

Ad accoglierlo Gimmi Sivelli, che insieme alla sorella Giuditta porta avanti l’azienda fondata nel 1981 dal padre Bruno. Una realtà che, in oltre quarant’anni, ha attraversato una profonda trasformazione, passando dalla stampa tradizionale alle moderne attrezzature digitali e automatizzate.

«Ci occupiamo di cartellonistica, serigrafia e stampe di ogni tipo su qualsiasi materiale», spiega Gimmi. Adesivi, plastica, alluminio, tessuto, plexiglass e policarbonato: sono tantissimi i supporti sui quali Serinord riesce a trasferire idee e progetti, adattando ogni lavorazione alle richieste dei clienti.

Ma la tecnologia non ha cancellato il sapere artigiano. «Ci sono ancora tanti controlli manuali e settaggi da effettuare. E soprattutto la fantasia, il gusto e la preparazione del professionista non sono sostituibili», sottolinea Gimmi. «Dopo aver fatto altre esperienze in ambito finanziario – prosegue il titolare - ho seguito mia sorella in questa avventura. Mi piace soprattutto il rapporto con i clienti, il confronto e il desiderio di accontentare le loro richieste».

Un mestiere che ha conquistato ancora prima Giuditta: «Mi sono innamorata di questo lavoro perché non è monotono e ti permette di spaziare».

E proprio per capire quanto lavoro ci sia dietro una stampa, il conduttore – come da tradizione - si è cimentato in prima persona. Sotto la guida di Giuditta ha seguito tutte le fasi della lavorazione: dalla preparazione del telaio fino alla stampa vera e propria. La missione era chiara: riprodurre il logo de “L’Arte del Fare” al centro di una maglietta. Più semplice a dirsi che a farsi. Tra vernice, spatole, colla e qualche inevitabile difficoltà, Vincenti ha dovuto fare i conti con la precisione richiesta dal mestiere. La tutor, però, non gli ha risparmiato consigli e indicazioni. E alla fine il risultato è arrivato. Con qualche sbavatura, ma anche grande soddisfazione.

A osservare la prova anche Bruno Sivelli, che ha dato vita all’impresa portata avanti, oggi, dai suoi figli. «Il regalo più grande me l’hanno fatto proprio loro nel portare avanti con entusiasmo questa azienda. Mi sarebbe spiaciuto veder morire un’impresa alla quale ho dedicato gran parte della mia vita».

Per Bruno «in questo mestiere non bisogna farsi problemi a sporcarsi». Anche perché, come racconta, non ci si annoia mai: «Ogni giorno cambia il prodotto, dal piccolo adesivo allo striscione, dalle magliette alle vetrine dei negozi, fino alle carrozzerie dei mezzi di trasporto».

L’ottava puntata de “L’Arte del Fare”, programma di Telelibertà realizzato in collaborazione con Libera Artigiani, è disponibile on demand su Teleliberta.tv.