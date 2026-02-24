Due ordigni in un garage, bonifica dei Pontieri

Si sono svolte nella mattinata di lunedì 23 febbraio, coordinate dalla Prefettura, le operazioni di bonifica da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza di una bomba da mortaio da 81 mm Smoke e un proiettile d’artiglieria da 76 mm AP-T, rinvenuti in un garage di un condominio in via Montagnola. I due ordigni, scoperto due giorni prima, erano stati messi in sicurezza e sorvegliato da personale della locale Questura fino al completamento delle operazioni. Alle attività, come previsto dai protocolli d’intervento per queste circostanze, ha partecipato per il necessario supporto sanitario il personale del Comitato della Croce Rossa di Piacenza.