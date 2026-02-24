Due quintali di polenta per una nuova area delle feste ad Agazzano

Le penne nere di Agazzano hanno iniziato il nuovo anno distribuendo 350 porzioni di polenta fumante. Il ricavato servirà per raggiungere l’obiettivo che gli alpini guidati da Antonio Mantova si sono dati per il 2026: attrezzare lo spazio attorno alla sede di via Gonzaga per farne un’area feste aperta a tutti. Il ricavato della polentata di inizio anno, durante la quale nel paiolo allestito in piazza Europa sono stati cotti due quintali di polenta, servirà quindi a finanziare questa iniziativa.

Al gazebo, tra cuochi e persone addette alla distribuzione, hanno lavorato non meno di venti volontari e volontarie con l’occhio già rivolto al prossimo appuntamento. Domenica 15 marzo le penne nere di Agazzano organizzano infatti il loro annuale raduno. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 9,30 nella sede del gruppo, in via Gonzaga per la colazione alpina. Alle 10,30 da piazza della Libertà prenderà il via la sfilata verso la chiesa al seguito della banda musicale Carlo Vignola.

Alle 11 verrà celebrata la messa accompagnata dalla locale Schola Cantorum con a seguire sfilata verso piazza Europa per le commemorazioni ufficiali. A seguire si pranza insieme (prenotazioni entro l’11 marzo tramite 320 9438238) in un ristorante della zona.