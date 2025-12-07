Ecoisole in centro, c'è preoccupazione. «Impatto basso, pronte entro Natale»

È stato sufficiente indicare due luoghi - piazza Borgo e piazzale Plebiscito - dove posizionare le due ecoisole informatizzate per la raccolta dei rifiuti previste dal Comune e da Iren, perché montasse la preoccupazione in alcuni residenti delle due aree, in particolare di piazza Borgo. Oltre alle 36 campane intelligenti, saranno posti in centro storico un paio di moduli per la raccolta di organico, carta, vetro, plastica e indifferenziato, con conteggio delle vuotature solo per quest’ultima categoria.

Il vicesindaco Matteo Bongiorni spiega innanzitutto che si tratta di postazioni multimateriale, di dimensioni più contenute rispetto alle tradizionali campane, che servono a rafforzare con la loro flessibilità alcune zone del centro storico, e che sono a servizio sia dei cittadini sia delle attività commerciali.