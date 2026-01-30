Ponte dell’Olio, la rotatoria deve spostarsi di 15 metri

La Provincia di Piacenza ha aggiornato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione della nuova rotatoria di Ponte dell’Olio spostandola di 15 metri per evitare interferenze con l’alveo attivo del torrente come emerso in Conferenza dei Servizi: una revisione che comporta l’acquisizione e la demolizione di ulteriori immobili ed un aumento dei costi.

La nuova soluzione verrà portata all’esame della Conferenza dei Servizi per consentire ai soggetti partecipanti di esprimere le proprie valutazioni e solo in seguito alla favorevole conclusione della Conferenza stessa potrà essere avviato l’iter realizzativo (aggiornamento quadro economico, procedimento espropriativo, progettazione esecutiva, esecuzione …), previa verifica della disponibilità delle risorse necessarie.

Nel dettaglio, l’intervento riguarda la rifunzionalizzazione dell’intersezione tra la Strada Statale n. 654 e la Strada Provinciale n. 36 di Godi mediante la realizzazione di una nuova rotatoria compatta nel centro abitato di Ponte dell’Olio, per migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in un nodo critico della viabilità provinciale. Rispetto a quest’opera, lo scorso maggio lo stesso Ente ha approvato il relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, sottoponendolo alla Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie. Tuttavia, in fase di Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di una revisione del progetto sulla base dell’accertata incompatibilità di parte delle opere previste con quanto disposto dal Regio Decreto 523 del 1904 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche). Nello specifico, la revisione riguarda lo spostamento della rotatoria inizialmente prevista verso sud per circa 15 metri lungo l’asse della Strada Statale n. 654 di Val Nure, eliminando l'interferenza con l'alveo attivo del torrente.