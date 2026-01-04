Fermato dalla polizia sfonda il vetro dell'auto della pattuglia. L'episodio è accaduto nella serata di domenica 4 gennaio sul Facsal, protagonista un 18enne tunisino. Il ragazzo, che aveva già adottato comportamenti molesti, è stato fermato per un controllo e quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti ha dato in escandescenza rompendo un vetro della "pantera". Il giovane è stato quindi accompagnato in questura. Sarebbe lo stesso ragazzo che nell'agosto scorso aveva seminato il caos al pronto soccorso di Piacenza, scagliando la sella di una bicicletta e un bidone dei rifiuti contro gli operatori del 118 e danneggiando anche un monitor del reparto. Il 18enne aveva anche tentato di aggredire una guardia giurata, che era ricorsa all’uso dello spray al peperoncino.