Ferrovie, treni in ritardo per lavori tra Secugnago e Lodi

Altra giornata di disagi per i pendolari piacentini. Il traffico ferroviario ha subito ritardi questa sera sulla linea Milano-Bologna a causa di lavori tra Secugnago e Lodi. Diversi treni hanno subito ritardi dai 10 minuti all'ora. Disagi anche sulla linea ad alta Velocità.

Dalle 18,30 la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria tra Reggio Emilia e Rubiera. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.