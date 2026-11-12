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Ferrovie, treni in ritardo per lavori tra Secugnago e Lodi

Disagi per i pendolari piacentini che hanno visto i convogli viaggiare con ritardi compresi tra i 10 minuti e l'ora. Circolazione rallentata anche sull'Alta Velocità

Redazione Online
|1 ora fa
Ferrovie, treni in ritardo per lavori tra Secugnago e Lodi
1 MIN DI LETTURA
Altra giornata di disagi per i pendolari piacentini. Il traffico ferroviario ha subito ritardi questa sera sulla linea Milano-Bologna a causa di lavori tra Secugnago e Lodi. Diversi treni hanno subito ritardi dai 10 minuti all'ora. Disagi anche sulla linea ad alta Velocità.
Dalle 18,30 la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria tra Reggio Emilia e Rubiera. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.  

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