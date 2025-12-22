Festività natalizie, cambiano gli orari di accesso di alcuni servizi Ausl

In occasione delle festività natalizie cambiano alcuni orari di attività e accesso dei servizi dell’Ausl di Piacenza.

Distribuzione diretta dei farmaci

Nelle giornate di mercoledì 24 dicembre 2024 e mercoledì 31 dicembre 2024 Farmacia Distribuzione diretta di Piacenza, nella sede del nucleo antico dell’ospedale, e il punto distributivo di Bobbio chiuderanno alle 13.

Diabetologia

Nelle giornate del 24 dicembre 2025 e del 31 dicembre 2025 sarà aperta al pubblico dalle 8 alle 13.

Cuptel

Sempre nelle giornate del 24 dicembre 2025, del 31 dicembre 2025 e del 5 gennaio 2026 il servizio di prenotazione telefonica Cuptel 800651941 resterà chiuso per l’intera giornata.

Cartelle cliniche

Nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 2025 gli uffici cartelle cliniche di Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Bobbio saranno aperti dalle 8 alle 13. Il servizio sarà chiuso in tutte le seti nella giornata del 2 gennaio 2026.

Sportelli Cup

Sono previste le chiusure il 24 e 31 pomeriggio degli sportelli di Castel San Giovanni e di Piacenza al Polichirurgico. Venerdì 2 gennaio 2026 sarà chiusi lo sportello unico di Carpaneto anche per accesso prelievi. Il servizio sarà aperto lunedì 5 gennaio. Lunedì 5 gennaio 2026 saranno chiusi gli sportelli di Bobbio, Monticelli, Cortemaggiore e di tutti i punti prelievi.

Lo sportello di Podenzano sarà aperto in entrambe le giornate del 2 e del 5 gennaio.