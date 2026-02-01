Fichi in pieno inverno, il "miracolo" in Val Tidone

Fichi in pieno inverno e non in una località di mare, ma nella nordica Castel San Giovanni. A notarli, di lato il parcheggio del cimitero comunale, è stato Antonio Zucconi. Quando l’altra mattina ha posteggiato ed è sceso dall’auto ha subito notato quelle palline verdi, grosse più o meno come noci, sbucare da un cespuglio. Al suo occhio attento, abituato da decenni a scrutare in mezzo a boschi, sentieri e greti di torrenti in cerca di reperti archeologici, quel piccolo particolare non è sfuggito.

«A prima vista - racconta il 77enne ricercatore valtidonese - mi sembravano fichi, ma subito dopo mi sono detto che non era possibile, almeno non in questa stagione». «Così - aggiunge - mi sono avvicinato e a quel punto mi sono dovuto ricredere. Quelli erano proprio fichi. Piccoli come noci ma erano pur sempre fichi».