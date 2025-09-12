Fiorenzuola, chiusura casello e autostrada verso sud dal 15 al 19 settembre

Da lunedì 15 settembre, e per 4 giorni, ci sarà la chiusura – limitata alle ore serali e notturne – del tratto di A1 tra i caselli di Fiorenzuola e di Fidenza. Autostrade per l’Italia che – per esecuzione lavori – chiuderà il tratto dell’A1 Milano-Napoli e che il casello di Fiorenzuola in entrata verso Bologna sarà chiuso; regolare invece l’apertura del casello in direzione Piacenza, che potrà anzi essere utilizzato per chi prenderà l’autostrada in alternativa alla via Emilia per i lavori sul ponte del Nure, senza pagare il pedaggio come da convenzione stipulata tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas e Autostrade per l’Italia.

La temporanea chiusura dei caselli di Fiorenzuola (verso Bologna) e di Fidenza (verso Milano) è fatta per impedire che le auto o i mezzi pesanti si infilino nel tratto di 18 km da Fiorenzuola a Fidenza che sarà appunto impegnato da cantieri. Queste le fasce orarie di cui prendere nota: chiusura dalle 21 di lunedì 15 settembre alle 5.00 del mattino di martedì 16 settembre; dalle 21di martedì 16 settembre alle 5.00 di mercoledì 17 settembre; dalle 21 di mercoledì 17 settembre alle 5.00 di giovedì 18 settembre; dalle 21 di giovedì 18 settembre alle 5.00 di venerdì 19 settembre.