Flixbus e Via Francigena, per gli arrivi Piacenza cresce del 40%

Nel corso del 2025 il numero di prenotazioni per usufruire del servizio di Flixbus - viaggi su gomma a piccola e lunga percorrenza - è aumentato del 30% e il numero degli arrivi di oltre il 40%. Un dato in cui si riflette l’attenzione crescente per le destinazioni di medie dimensioni in tutta Italia.

Numeri riconducibili anche al patto FlixBus-Via Francigena nato proprio per promuovere la scoperta del territorio attraverso città e luoghi d'arte ritenuti secondari rispetto a mete ben più note e affollate. L’Emilia-Romagna non è estranea a questa tendenza: tra il 2024 e il 2025, le prenotazioni per Piacenza sono aumentate del 44%, mentre il flusso dei passeggeri diretti a Bologna si è mantenuto costante.

Investendo sulle città medie italiane, FlixBus ha l'obiettivo di partecipare attivamente alla costruzione di un turismo più immersivo capace di valorizzare il territorio nel suo insieme, oltre i circuiti di massa. In questo orizzonte si colloca anche il rinnovo dell’accordo con la Via Francigena, che garantisce sconti ai pellegrini per raggiungere 30 tappe del cammino in Italia, fra cui la stessa Piacenza. Da qui, ci si può incamminare sulla Via procedendo verso nord in direzione di Orio Litta, con la possibilità di proseguire il cammino in Lombardia, o verso sud, raggiungendo Fiorenzuola d’Arda e successivamente Fidenza.