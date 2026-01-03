Folla tra le vie del centro per l'inizio dei saldi

Il freddo polare di questa mattina, sabato 3 gennaio, insieme alla fitta nebbia che ha avvolto anche la città, non ha scoraggiato i piacentini. Fin dalle prime ore dell’alba, in molti si sono riversati nel centro storico a caccia dell’affare migliore. I saldi invernali, al via oggi e in programma fino al 3 marzo (con sconti anche del 70 per cento) continuano a esercitare un forte richiamo.

«Siamo arrivate qui molto presto – spiegano due amiche – apposta per fare i nostri acquisti. Budget? Per il momento 50 euro, ma c’è sempre tempo per spenderne ancora». C’è chi invece scherza sugli acquisti mirati: «Solo per la moglie! Per il marito niente», sorride un uomo con la cuffia ben calata in testa. «Viaggiamo sui 70 euro, ovviamente di vestiti».

Tra i commercianti il bilancio delle prime ore è positivo. «Siamo partiti da poche ore, ma siamo già soddisfatti – racconta un negoziante – la pioggia fortunatamente è assente e questo facilita l’afflusso delle persone in centro». Non mancano però le note critiche. «Sono partiti troppo presto – gli fa eco una collega – questi saldi arrivano troppo a ridosso delle festività natalizie: la gente ha già speso per fare regali, qualcuno è stato anche in ferie e in vacanza. Forse era meglio aspettare un po’, come si faceva un tempo».