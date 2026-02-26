Fondi Pnrr e Piacenza, in città 442 interventi da 235,5 milioni
Dalle palestre alla scuola, passando per gli alloggi sociali. La mappa delle opere realizzate e ancora da realizzare in città
Thomas Trenchi
|1 ora fa
L'ex Manifattura Tabacchi, uno dei cantieri in corso di realizzazione in città- © Libertà
Dalle nuove palestre scolastiche agli alloggi sociali nell’ex Manifattura Tabacchi, dalla riqualificazione di Porta Borghetto alla sistemazione sismica del Duomo. E non solo. A Piacenza sono alcuni degli interventi che gravitano nell’orbita del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza varato nel 2021 per rilanciare l’economia dopo la pandemia Covid. Opere che non sempre rientrano nel solco della “ripartenza”, ma che grazie a questo contenitore finanziario hanno dato impulso a progetti attesi da anni. Nel solo comune di Piacenza risultano 442 interventi legati al Pnrr, in corso o, in rari casi, conclusi. La distribuzione: 81 lavori nel settore della digitalizzazione, 130 in scuola, università e ricerca, 90 nel mondo dell’impresa, cinque in cultura e turismo, 13 nell’inclusione sociale, 88 nelle infrastrutture, dieci nella transizione ecologica e 25 nella salute. Il valore totale complessivo tocca quota 235,5 milioni di euro.
La fotografia arriva dal portale OpenPnrr, piattaforma libera e gratuita che monitora l’intero ciclo del Piano fino alla scadenza, che ha come termine ultimo inderogabile il 31 agosto 2026, data entro la quale tutti i lavori e gli obiettivi devono essere completati.
