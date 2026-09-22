Frana di Antognano, sopralluogo della Provincia: allo studio una nuova variante a monte

Nella giornata di oggi, martedì 22 settembre, una delegazione della Provincia di Piacenza ha effettuato un sopralluogo lungo la Strada provinciale n. 47 di Antognano, nel territorio comunale di Lugagnano, interessata dalla frana verificatasi nell'aprile 2025 in località Rio della Crosa. Sul posto si sono recati la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, il vicepresidente Franco Albertini, la consigliera provinciale con delega alla viabilità Patrizia Calza, il direttore generale e il dirigente del servizio viabilità e programmazione dei lavori pubblici. Attualmente il tratto compreso tra il bivio per il Parco provinciale e la località Vicanino rimane interdetto al traffico.

L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulla situazione e sulle prospettive future insieme al sindaco di Lugagnano, Antonio Vincini, e all’assessore ai lavori pubblici Ivan Ziotti. Nel corso del sopralluogo, la Provincia ha illustrato gli esiti dell'approfondimento tecnico-scientifico svolto dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Dalle analisi emerge come il ripristino della viabilità lungo il tracciato originario presenti notevoli complessità tecniche, mentre appare potenzialmente percorribile l'ipotesi di uno spostamento della strada a monte dell'area interessata dal dissesto. L'ipotesi attualmente allo studio è quindi la realizzazione di una nuova variante viaria a monte della frana, soluzione che consentirebbe di garantire maggiori condizioni di sicurezza e stabilità nel lungo periodo. Nel frattempo, la Provincia prosegue nell’attività di monitoraggio - congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna - e di valutazione di un collegamento provvisorio sfruttando la pista di cantiere già esistente a monte della frana, per migliorare l’accessibilità all'area fino all'attuazione dell'intervento definitivo.

Per sostenere l'intervento, la Provincia di Piacenza presenterà a breve al Commissario straordinario alla ricostruzione per Emilia-Romagna, Toscana e Marche una richiesta di finanziamento pari a 5 milioni di euro, destinata alla realizzazione della nuova variante e delle relative opere di messa in sicurezza. Durante il sopralluogo è stato inoltre annunciato dalla Provincia un prossimo incontro con la Regione Emilia-Romagna, al quale sarà invitato a partecipare anche il Comune di Lugagnano Val d'Arda, con l'obiettivo di condividere il percorso necessario per arrivare alla soluzione definitiva delle criticità.