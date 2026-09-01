Furto nella notte, ladro acrobata in azione entra dalla finestra

La finestra lasciata aperta per il caldo diventa un invito per i ladri.

Paura nella notte del 31 agosto, in via Bozzini, dove intorno alle ore 2 è stato messo a segno un furto all'interno di una palazzina.

I malviventi hanno sfruttato le finestre lasciate aperte dai residenti per cercare un po' di sollievo dal caldo estivo, riuscendo a introdursi negli appartamenti nonostante la presenza delle persone.



Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero stati due individui con compiti ben precisi. Il primo, descritto come un uomo con la barba, si è dimostrato un vero e proprio "ladro acrobata", arrampicandosi con estrema agilità lungo la facciata dell'edificio per raggiungere le stanze. Ad attenderlo in strada c'era il complice che, in sella ad una bicicletta, si muoveva nei paraggi facendo da palo e controllando che nessuno desse l'allarme.



L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza notturna nel quartiere, specialmente in questo periodo in cui le temperature elevate spingono molti cittadini a dormire con le finestre spalancate, esponendosi involontariamente alle mire dei malintenzionati.