«Gas e luce, imbrogliati al telefono da contratti-fantasma per un solo sì»
Federconsumatori denuncia: valanga di segnalazioni per gestori cambiati senza saperlo, mai fornire assensi di alcun genere
Simona Segalini
|3 ore fa
+FINANZIARIA:STOP CARO BOLLETTA LUCE PER ANZIANI E DISABILI+UN FONDO DA 150 MILIONI ALIMENTATO DA IVA SU BENZINAluce gas bolletta simona segaliniUn utente controlla una fattura dell'Italgas davanti ad un contatore. Stangata per l'azienda Italia sul fronte dell'energia: quest'anno il paese deve fare i conti con una bolletta energetica 0 ovvero l'esborso per l'acquisto delle fonti dall'estero - di 48 miliardi di euro, 10 mld in piu' del 2005 (+24,4\%). Si tratta della fattura piu' salata di tutti i tempi, pari al 3,3\% del Pil. FOLCO LANCIA - ANSA/ ARCHIVIO -RED
Ormai la giungla delle offerte per luce e gas si è fatta infida, ai limiti del tranello. Viaggia sul cellulare, e nessuno può dirsi mai troppo immune. La Federconsumatori di Piacenza ha raccolto «valanghe di segnalazioni» - denuncia la presidente Angela Cordani - per casi di persone che si sono ritrovati bollette di consumi da gestori che non sapevano di aver scelto. Il crinale che divide legalità e truffa è sottilissimo, talvolta invisibile. E basta un semplice sì, pronunciato a chi sta dall’altra parte del telefono.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Controlli in una macelleria etnica: pesce e carne sequestrati, attività sospesa
2.
Buca "killer" sullo svincolo autostradale, pneumatici squarciati per oltre 20 mezzi
3.
Nuova Statale 45, lavori assegnati a un consorzio di Perugia
4.
Ferriere, oltre 300 escursionisti illuminano il Crociglia contro il parco eolico