Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

«Gas e luce, imbrogliati al telefono da contratti-fantasma per un solo sì»

Federconsumatori denuncia: valanga di segnalazioni per gestori cambiati senza saperlo, mai fornire assensi di alcun genere

Simona Segalini
Simona Segalini
|3 ore fa
+FINANZIARIA:STOP CARO BOLLETTA LUCE PER ANZIANI E DISABILI+UN FONDO DA 150 MILIONI ALIMENTATO DA IVA SU BENZINAluce gas bolletta simona segaliniUn utente controlla una fattura dell'Italgas davanti ad un contatore. Stangata per l'azienda Italia sul fronte dell'energia: quest'anno il paese deve fare i conti con una bolletta energetica 0 ovvero l'esborso per l'acquisto delle fonti dall'estero - di 48 miliardi di euro, 10 mld in piu' del 2005 (+24,4\%). Si tratta della fattura piu' salata di tutti i tempi, pari al 3,3\% del Pil. FOLCO LANCIA - ANSA/ ARCHIVIO -RED
+FINANZIARIA:STOP CARO BOLLETTA LUCE PER ANZIANI E DISABILI+UN FONDO DA 150 MILIONI ALIMENTATO DA IVA SU BENZINAluce gas bolletta simona segaliniUn utente controlla una fattura dell'Italgas davanti ad un contatore. Stangata per l'azienda Italia sul fronte dell'energia: quest'anno il paese deve fare i conti con una bolletta energetica 0 ovvero l'esborso per l'acquisto delle fonti dall'estero - di 48 miliardi di euro, 10 mld in piu' del 2005 (+24,4\%). Si tratta della fattura piu' salata di tutti i tempi, pari al 3,3\% del Pil. FOLCO LANCIA - ANSA/ ARCHIVIO -RED
1 MIN DI LETTURA
Ormai la giungla delle offerte per luce e gas si è fatta infida, ai limiti del tranello. Viaggia sul cellulare, e nessuno può dirsi mai troppo immune. La Federconsumatori di Piacenza ha raccolto «valanghe di segnalazioni» - denuncia la presidente Angela Cordani - per casi di persone che si sono ritrovati bollette di consumi da gestori che non sapevano di aver scelto. Il crinale che divide legalità e truffa è sottilissimo, talvolta invisibile. E basta un semplice sì, pronunciato a chi sta dall’altra parte del telefono.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana