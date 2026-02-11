«Gas e luce, imbrogliati al telefono da contratti-fantasma per un solo sì»

Ormai la giungla delle offerte per luce e gas si è fatta infida, ai limiti del tranello. Viaggia sul cellulare, e nessuno può dirsi mai troppo immune. La Federconsumatori di Piacenza ha raccolto «valanghe di segnalazioni» - denuncia la presidente Angela Cordani - per casi di persone che si sono ritrovati bollette di consumi da gestori che non sapevano di aver scelto. Il crinale che divide legalità e truffa è sottilissimo, talvolta invisibile. E basta un semplice sì, pronunciato a chi sta dall’altra parte del telefono.