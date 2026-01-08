Gatti abbandonati in appartamento, denunciata 40enne cremonese

Una donna, ritenuta responsabile dell’abbandono di alcuni gatti all’interno di un appartamento cittadino, è stata denunciata dalla Polizia locale di Piacenza.

Gli animali erano stati lasciati senza assistenza e cure, configurando l’ipotesi del reato di abbandono. Le verifiche effettuate dagli agenti - scattate in seguito a una segnalazione - hanno consentito di risalire alla detentrice dei felini, una quarantenne residente a Cremona, che pur non essendo proprietaria dell’immobile aveva la disponibilità degli animali e se ne occupava da tempo.

I gatti sono stati presi in carico secondo le procedure previste - a garanzia della loro tutela e del loro benessere - e sono attualmente in attesa di adozione. La polizia locale sta proseguendo gli accertamenti per una eventuale azione penale.

«L’episodio conferma l’attenzione della Polizia Locale anche in ambito ambientale e nella difesa degli animali - commenta il comando di via Rogerio -, settori che rappresentano una parte integrante dell’attività quotidiana del Corpo».