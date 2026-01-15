Liberta - Site logo
"Gatto Sarvaego": il segreto del felino che vive nei boschi

Nei luoghi più remoti e selvaggi dell’Appennino vive un felino raro e affascinante

Redazione Online
|1 ora fa
Il 23 gennaio al Cai di Piacenza è in programma dalle 21.00 “Gatto sarvaego. La più grande astuzia del gatto selvatico è stata far credere all’uomo che lui non esiste”.
Il gatto selvatico europeo torna a farsi vedere, per la seconda volta, sugli schermi grazie al secondo docu-film “Gatto Sarvaego”, girato nei boschi dell’Appennino dai fotografi Paolo Rossi e Nicola Rebora.
Nei luoghi più remoti e selvaggi dell’Appennino vive un felino raro e affascinante ma spesso confuso con il gatto domestico. A distinguerlo sono soprattutto gli anelli neri sulla coda e un portamento maestoso che racconta la sua natura selvatica.
«Se il primo film celebrava la scoperta del gatto selvatico e il lavoro dei fotografi, il secondo punta tutto sulla forza delle immagini: riprese suggestive nel bosco e nella natura, frutto di anni di passione e di lunghe giornate in zone impervie» racconta Paolo Rossi.

