"Gatto Sarvaego": il segreto del felino che vive nei boschi

Il 23 gennaio al Cai di Piacenza è in programma dalle 21.00 “Gatto sarvaego. La più grande astuzia del gatto selvatico è stata far credere all’uomo che lui non esiste”.

Il gatto selvatico europeo torna a farsi vedere, per la seconda volta, sugli schermi grazie al secondo docu-film “Gatto Sarvaego”, girato nei boschi dell’Appennino dai fotografi Paolo Rossi e Nicola Rebora.

Nei luoghi più remoti e selvaggi dell’Appennino vive un felino raro e affascinante ma spesso confuso con il gatto domestico. A distinguerlo sono soprattutto gli anelli neri sulla coda e un portamento maestoso che racconta la sua natura selvatica.

«Se il primo film celebrava la scoperta del gatto selvatico e il lavoro dei fotografi, il secondo punta tutto sulla forza delle immagini: riprese suggestive nel bosco e nella natura, frutto di anni di passione e di lunghe giornate in zone impervie» racconta Paolo Rossi.