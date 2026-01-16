GdF, visita del generale Paolo Kalenda al Comando Provinciale

Nella mattinata del 15 gennaio, il Comandante Regionale Emilia – Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, nell’ambito del programma delle visite ai Reparti della Regione, si è recato presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza. L’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale – Col. Massimo Amadori – ha incontrato, per i rituali saluti istituzionali, il prefetto Patrizia Palmisani presso l’Ufficio Territoriale di Governo e il Procuratore Capo Maria Grazia Pradella presso la Procura della Repubblica di Piacenza.

Nell’occasione è stata rinnovata la fiducia e l’incondizionata collaborazione tra la Guardia di Finanza e le istituzioni impegnate a mantenere alto il presidio della legalità a tutela della comunità locale. La mattina è proseguita presso la sede del Comando Provinciale dove il Generale Kalenda, accolto con gli onori di rito, ha incontrato gli Ufficiali in servizio nonché una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Piacenza. Nella circostanza l’Alto Ufficiale ha illustrato i temi e le linee strategiche affidate al Corpo per il nuovo anno, finalizzati ad incrementare la qualità dell’attività svolta in tutti i segmenti dell’azione istituzionale, affermando il principio di concretezza dei risultati conseguiti e l’aggressione ai patrimoni illeciti.

Il Comandante Regionale, successivamente, ha voluto recarsi presso gli uffici dei Reparti alla sede di Piacenza per incontrare tutti i militari impegnati nelle ordinarie attività di servizio esprimendo loro il proprio plauso per la professionalità con cui, ogni giorno, si adoperano per la tutela della legalità economico – finanziaria. Successivamente la visita si è spostata presso le Tenenze di Castel San Giovanni e di Fiorenzuola. Anche in questa occasione il Comandante Regionale si è soffermato con il personale dipendente ringraziandolo per l’impegno quotidiano a tutela del territorio di competenza.