Gossolengo, cura drastica per i tigli: 13 saranno abbattuti

Un primo tiglio è già stato abbattuto e altri dodici faranno presto la stessa fine. È il conto da pagare per garantire la sicurezza dei viali alberati di viale Marconi e viale Matteotti a Gossolengo: da lunedì sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dei viali simbolo del paese, le cui piante sono da tempo in cattivo stato, con rami secchi o gravemente ammalate. Soltanto poche settimane fa, in viale Matteotti un grosso ramo si era staccato ed aveva sfondato il parabrezza di un’auto. La cura dell’amministrazione comunale, del costo di 60mila euro, è iniziata da via Marconi e da lunedì prossimo sarà estesa a via Matteotti (partendo dal lato ingresso del paese): entrambe le strade saranno chiuse al traffico per piccoli tratti, per garantire alla ditta incaricata Mondo Verde di eseguire i lavori in totale sicurezza. Sotto la lente finiranno in tutto 123 tigli: oltre un centinaio saranno sottoposti a potatura e 13 saranno abbattuti (due in viale Marconi e 11 in viale Matteotti). Le piante eliminate saranno subito sostituite, dopo la rimozione della ceppaia, con altrettanti tigli ma di qualità diversa (Tilia Cordata Greenspire) che ha una crescita più limitata, con chioma ovoidale: la varierà dovrebbe essere quindi più adatta al contesto urbano.

foto BRUSAMONTI