Grazie ai tappi la Misericordia dona una carrozzina all'Auser
Un gazebo della confraternita è presente sulla Fiera di Sant'Antonino dove i cittadini potranno consegnare i tappi usati
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
La carrozzina donata grazie alla raccolta dei tappi
La raccolta di tappi usati che la confraternita della Misericordia di Piacenza sta portando avanti da anni continua a dare i frutti sperati, grazie a quest'attività si riesce infatti a donare strumenti essenziali per diverse realtà di volontariato locale.
L'ultima a beneficiarne è stata l'Auser, che ha ricevuto in regalo una carrozzina per il trasporto delle persone che aiuta quotidianamente: a sua volta, in segno di gratitudine, l'associazione guidata dal presidente Alberto Borghi ha consegnato alla Misericordia oltre un quintale di tappi usati per la raccolta a scopo benefico. Misericordia che sarà presente anche sulla Fiera di Sant'Antonino con un gazebo dove i cittadini potranno consegnare i tappi usati.
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