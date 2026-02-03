Il bus salta la fermata, studenti a piedi. «Ci rivolgeremo al difensore civico»

Il pullman corre oltre la fermata, lasciando a piedi alcuni studenti della scuola media Anna Frank di Piacenza. Non è un episodio isolato: già tre volte solo a gennaio, raccontano i genitori. A segnalarlo è Sarah Bravini, mamma di un dodicenne di Ivaccari, coinvolto nel disservizio del trasporto pubblico locale.

«I ragazzi che abitano a Ivaccari hanno un’unica possibilità per andare e tornare da scuola, alle 7.05 e alle 14.05 sulla linea 11. La corsa delle 14.05 da via Conciliazione permette loro di rientrare a casa. Per cinque volte dall’inizio dell’anno, e altre occasioni lo scorso anno, il bus ha saltato la fermata, lasciandoli senza alternative. I reclami a Seta e Tempi Agenzia non hanno prodotto risultati, le telefonate sono state un rimpallo di responsabilità, senza azioni concrete. Abbiamo scritto direttamente alla dirigenza Seta». E l’azienda ha risposto: «Abbiamo contestato l’accaduto al responsabile del servizio in subaffidamento e intrapreso tutte le azioni necessarie affinché non si verifichino più situazioni simili. Ci scusiamo per il disagio».

Bravini, però, annuncia: «Ci rivolgeremo al difensore civico. Questo disservizio non è tollerabile: non si tratta di un semplice errore, ma di violazione di un servizio pubblico essenziale. Stiamo valutando le implicazioni legali».