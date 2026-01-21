Il consiglio dei ragazzi alla polizia locale: «Grati per il vostro lavoro»

Gli agenti della Polizia locale di Castel San Giovanni hanno ricevuto l'abbraccio dei giovani adolescenti del consiglio comunale dei ragazzi. «Vi siamo grati per il lavoro che ogni giorno svolgete a protezione di tutta la città» ha detto un’emozionatissima neo eletta sindaca, Valentina Fanini. La presenza del consiglio comunale dei ragazzi ha avuto un doppio significato. Da un lato testimoniare la voglia anche dei giovanissimi di manifestare solidarietà e vicinanza alla Polizia locale e alle forze dell’ordine. Dall’altro mettere in luce il volto più pulito dell’adolescenza, in un momento in cui fatica a spegnersi l'eco di quanto successo la notte di capodanno, quando un coetaneo ha sparato in piazza con un pistola a salve.

I ragazzi e le ragazze del consiglio comunale dei giovani hanno visitato il comando di piazza XX Settembre in occasione dei festeggiamenti del santo patrono, san Sebastiano. Dal report annuale si nota la crescita esponenziale di automobilisti fermati senza patente. Nel 2025 gli agenti della Polizia locale di Castelsangiovanni hanno fermato 35 automobilisti sprovvisti di documento di guida. Nel 2024 le sanzioni per guida senza patente erano state «solo» sei.