Il porto fluviale sul Po (che non c'è) agita le acque della maggioranza

L’assessora Adriana Fantini ha cercato in tutti i modi di spiegare al consiglio comunale che il porto fluviale industriale non c’è nel Piano urbanistico generale (Pug), che spetta al livello regionale eventualmente prevederlo, che la pianificazione territoriale provinciale (Ptav) non a caso, sul punto, aveva votato all’unanimità una disciplina identica a quella ora riproposta a Palazzo Mercanti, e che quindi gli eco-allarmi risuonati in Aula sono infondati.

L’uditorio, per una buona parte, non solo si è detto per nulla convinto, ma ha sferrato un’offensiva così serrata da impegnare tutte, o quasi, le cinque ore di seduta in agenda: cinque per cinque emendamenti (uno all’ora), quelli presentati dalle forze politiche perlopiù di opposizione, finalizzati a modificare le controdeduzioni dell’amministrazione, ossia le risposte di bocciatura o accoglimento (pieno o parziale) delle osservazioni presentate da cittadini e associazioni sui contenuti del Pug in tema di attracco e porto fluviale.

Il dissenso interno

Tutti respinti i cinque emendamenti, ma con esiti che hanno visto due esponenti della maggioranza Claudia Gnocchi del gruppo misto e Matteo Anelli del Pd - allineati con ApP, in aperta rotta di collisione con l’amministrazione e altri due - i dem Sergio Ferri e Costanza De Poli - in una posizione astensionista, comunque di smarcamento. E’ in sostanza riaffiorata quella fronda ecologista che già nella prima parte del mandato aveva creato nella maggioranza grattacapi su temi ambientali, sempre in stretto gioco di sponda con ApP.

Non che in Aula i numeri siano stati a rischio: la scelta del centrodestra di non partecipare al voto su quattro emendamenti su cinque ha evitato conteggi risicati a un centrosinistra che comunque non sarebbe andato sotto. E d’altra parte merita di essere sottolineato che ai dissensi di Gnocchi e Anelli abbia sistematicamente fatto da contraltare la scelta del Liberale piacentino Filiberto Putzu che per quattro volte ha votato con la maggioranza consentendole di raggiungere quella quota di 17 che costituisce il quorum necessario sia per lo svolgimento delle sedute sia per l’approvazione di certe delibere di peso.