Il primo librettista torna per festeggiare la sua banca

Libretto di risparmio numero 1 emesso dalla Filiale di Fiorenzuola Centro della Banca di Piacenza il 3 ottobre del 1960, proprio nel giorno dell’apertura: l’intestatario era Giuseppe Torre. Una copia originale di questo libretto è stata conservata e messa in cornice e in occasione dei festeggiamenti per i 65 anni dello sportello, il signor Torre è stato rintracciato e invitato a partecipare alla piccola festa. Invito che ha raccolto volentieri, anche se da tempo vive a Milano e comunque è rimasto fedele alla Banca di Piacenza, come cliente della Agenzia del capoluogo lombardo.

L’apertura della Filiale di Fiorenzuola è appunto avvenuta nel 1960, quando il Comune contava 13mila abitanti, oggi sono circa 15mila. Gli amministratori di allora sottolinearono la nuova presenza un passo importante per l’espansione della Banca, perché avvenuta nel “fervido e industre capoluogo di una delle nostre più belle vallate e giustamente assunta agli onori di città”.

Tanti i presenti alla festa di compleanno, tra cui il presidente Giuseppe Nenna, il vicepresidente Domenico Capra, il direttore generale Angelo Antoniazzi. Gli ospiti sono stati accolti dalla direttrice della filiale Giorgia Bertonazzi, da dipendenti, soci e clienti, dai componenti del Comitato di credito. Presenti anche alcuni ex titolari ed ex dipendenti. Tra le autorità, hanno partecipato il sindaco Romeo Gandolfi, il comandante della Caserma distretto dei Carabinieri, Pietro Denicotera e il parroco don Giuseppe Illica, che ha benedetto i locali invitando a un momento di preghiera.

«La Banca di Piacenza è un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio - ha affermato il sindaco -. Vedo tanti volti noti conosciuti negli anni, questa è una bella occasione per rivederci. Buon anniversario a tutti».

«Siamo orgogliosi di essere banca del territorio vicina a famiglie e imprese - ha evidenziato il presidente Nenna - e di proseguire un cammino fatto di buoni risultati: abbiamo le sofferenze tra le più basse del sistema e gli impieghi tra i più alti».

«La fedeltà dei clienti - ha sottolineato la responsabile Giorgia Bertonazzi - è il miglior riconoscimento della bontà del nostro lavoro. Grazie a tutti i colleghi passati e presenti, e grazie a tutta la comunità».

Intanto la sede fiorenzuolana si è rimessa a nuovo: nuove le coperture e l’area cortilizia, nonché l’impianto di riscaldamento sostituito con pompe di calore. Un intervento che, è stato detto, consentirà un notevole risparmio energetico.