Il vescovo: «Ci ha sorpreso in vita e nella morte». Stasera rosario in Duomo

Stasera, martedì 22 aprile, alle ore 20.30 nella Cattedrale di Piacenza si terrà la recita di un rosario presieduta dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto. Si pregherà insieme per papa Francesco e per tutta la Chiesa.

Nel frattempo la Diocesi di Piacenza-Bobbio ha diffuso un videomessaggio. «Francesco ci ha sorpreso in vita e nella morte» sono le parole del vescovo dopo la scomparsa a 88 anni di papa Francesco. Il presule ricorda come solo il giorno precedente la sua morte, domenica 20 aprile, durante le celebrazioni pasquali il Santo Padre aveva lanciato un ultimo accorato appello contro le guerre, rinnovando il suo impegno per la pace e la dignità degli ultimi.

«Papa Francesco si è congedato con la preghiera, pronunciata con voce flebile»: così dice il vescovo Cevolotto nel suo videomessaggio nel quale ricorda come il Santo Padre è stato una guida di pace e misericordia vicina ai piccoli e ai dimenticati.