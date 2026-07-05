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In Alta Val Tidone nuovo sistema di pagamento dei rifiuti

Per spiegare la gestione del servizio dalla prossima settimana incaricati di Iren suoneranno ai campanelli di Trevozzo, Nibbiano e Pecorara

Mariangela Milani
|1 ora fa
In Alta Val Tidone nuovo sistema di pagamento dei rifiuti
1 MIN DI LETTURA
Sta per arrivare anche nel territorio di Alta Val Tidone il nuovo sistema di pagamento del servizio di raccolta rifiuti, regolato in base a quanto rifiuto indifferenziato viene prodotto da ogni famiglia.
Per spiegare modalità di gestione e di pagamento del servizio a partire dalla prossima settimana incaricati di Iren suoneranno ai campanelli degli abitanti di Trevozzo, Nibbiano e anche Pecorara. Gli incaricati consegneranno ad ogni famiglia i nuovi contenitori per la raccolta differenzia e saranno a disposizione per spiegare tutti i dettagli della mini rivoluzione dei rifiuti. Gli addetti saranno identificabili dal tesserino nominativo (in caso di dubbi 800 212607).
Gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza: non potendo entrare presso le abitazioni ci­tofoneranno, invitando i cittadini ad uscire, per informare e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta.
In ogni caso verranno previsti anche punti informativi nei seguenti giorni: sabato 18 luglio, sabato 25 luglio, mercoledì 29 luglio dalle 9 alle 13 a Trevozzo nella sede decentrata del municipio. Sabato 1 agosto dalle 9 alle 13 a Pecorara in piazza XXV Aprile. Martedì 4 agosto, sabato 8 agosto, martedì 11 agosto dalle 9 alle 13 a Nibbiano in piazza Combattenti.

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