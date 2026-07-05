In Alta Val Tidone nuovo sistema di pagamento dei rifiuti

Sta per arrivare anche nel territorio di Alta Val Tidone il nuovo sistema di pagamento del servizio di raccolta rifiuti, regolato in base a quanto rifiuto indifferenziato viene prodotto da ogni famiglia.

Per spiegare modalità di gestione e di pagamento del servizio a partire dalla prossima settimana incaricati di Iren suoneranno ai campanelli degli abitanti di Trevozzo, Nibbiano e anche Pecorara. Gli incaricati consegneranno ad ogni famiglia i nuovi contenitori per la raccolta differenzia e saranno a disposizione per spiegare tutti i dettagli della mini rivoluzione dei rifiuti. Gli addetti saranno identificabili dal tesserino nominativo (in caso di dubbi 800 212607).

Gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza: non potendo entrare presso le abitazioni ci­tofoneranno, invitando i cittadini ad uscire, per informare e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta.

In ogni caso verranno previsti anche punti informativi nei seguenti giorni: sabato 18 luglio, sabato 25 luglio, mercoledì 29 luglio dalle 9 alle 13 a Trevozzo nella sede decentrata del municipio. Sabato 1 agosto dalle 9 alle 13 a Pecorara in piazza XXV Aprile. Martedì 4 agosto, sabato 8 agosto, martedì 11 agosto dalle 9 alle 13 a Nibbiano in piazza Combattenti.