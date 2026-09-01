In carcere tra sovraffollamento e caldo: «Molti detenuti qui sono giovani»

I numeri innanzitutto: nel carcere delle Novate di Piacenza i detenuti sono circa 590, il 70% dei quali di nazionalità straniera, soprattutto originari del Marocco e della Tunisia, mentre una cinquantina sono i ragazzi che hanno meno di 25 anni. Le cifre sono importanti, ma non spiegano tutto. Dalla visita alla Casa circondariale di Piacenza per osservare direttamente le condizioni della struttura e raccogliere elementi sulla quotidianità delle persone detenute e di chi vi lavora, il Movimento italiano diritti detenuti, Nessuno Tocchi Caino e la Camera penale di Piacenza escono con la premessa di Romina Cattivelli, che dell’associazione dei penalisti è vicepresidente nonché referente regionale dell’Osservatorio carcere. «Qui siamo di fronte a persone che devono scontare una pena, ma lo devono fare in condizioni umane e lavorare sugli errori che hanno commesso». Eppure, sottolinea: «Molti detenuti qui a Piacenza sono giovani, per lo più extracomunitari, non hanno un collegamento con il territorio e scontano una barriera linguistica che impedisce loro un valido lavoro di rieducazione».

Li definisce “sfollati” Romina Cattivelli. «Le persone vengono trasferite dalle altri carceri - prosegue - luoghi dove vi sono state rivolte o problemi disciplinari. Questo fa sì che ci siano più persone in ingresso che in uscita: si giunge a Piacenza da Vigevano, Modena, Forlì...». Anche per questo il numero dei detenuti cresce, superando i circa 400 posti per il quale il carcere delle Novate sarebbe adeguato. Quasi 200 unità in più, in linea con il sovraffollamento a livello nazionale. Con un problema evidenziato da Giulia Troncatti, fondatrice del Movimento italiano diritti detenuti: «Gli spazi ridotti e il sovraffollamento rendono più grave anchen il problema del caldo nelle stanze e nei reparti».