In Vespa risale la pista da sci a Madonna di Campiglio

In Vespa risale una pista da sci di Madonna di Campiglio sul Monte Spinale. E' l'impresa estiva di un giovane piacentino, Matteo Ferrari, 22 anni, compiuta in sella al suo vespone Px originale del 1981. "Sono un 22 enne piacentino “cresciuto” tra Piacenza e Madonna di Campiglio. "Oggi ho coronato un sogno - ci scrive - giungere sul Monte Spinale percorrendo la Pista Graffer. Il mio vespone, risalente al 1981 e mai modificato, è riuscito, con molte difficoltà, a giungere sulla vetta dolomitica".

La Graffer è considerata una pista facile (di colore blu) che raggiunge i 2.500 metri con una vista spettacolare. Facile per gli sciatori naturalmente ma non per una Vespa. Sia in salita sia in discesa, dove Ferrari ha fatto il miracolo per non cadere, tra erba e ghiaia.

L'impresa estiva è stata resa possibile con lo speciale permesso di circolazione straordinaria rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento. Percorrere sentieri e tracce di piste da sci con mezzi a motore è severamente vietato dalla legge e serve un'autorizzazione.