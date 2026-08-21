In via Pavesi, tre raid notturni dei ladri: «Dormivamo, abbiamo sentito nulla»
E' successo in una zona residenziale di Caorso
Valentina Paderni
|3 ore fa
È stata una lunga notte di razzie quella che, tra mercoledì e giovedì, ha coinvolto gli abitanti di via Galliano Pavesi. Non c’è pace per l’area residenziale di Caorso, presa di mira da una banda di ladri. La maggior parte delle villette a schiera che popolano la zona è già stata visitata. Solo qualche ora fa si sono registrati almeno tre episodi.
Modus operandi che inquieta i residenti visto che, in alcuni casi, i ladri si sono introdotti nelle abitazioni mentre i proprietari si trovavano a dormire nelle stanze da letto e senza avvertire alcun tipo di rumore. «Quando ci siamo alzati dopo le 5, abbiamo trovato tutto a soqquadro. Tutti i cassetti aperti e svuotati. Abbiamo sentito nulla e ci siamo spaventati». Indagano i carabinieri di Monticelli.
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