Incendio nella notte, a fuoco il tetto di una villetta

Un incendio è scoppiato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio a Ponte sul Nure in una villetta a due piani.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30. In casa si trovavano marito e moglie: l’uomo stava dormendo al piano superiore, mentre la donna si era addormentata sul divano al piano terra. Quest’ultima è stata svegliata da alcuni rumori di scoppiettio e ha subito allertato il marito.

I due sono saliti al piano superiore, dove hanno notato che il tetto in legno era in fiamme e hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno lavorato per tutta la notte. Il tetto dell’abitazione risulta quasi completamente distrutto.

I coniugi, che fortunatamente non hanno inalato fumo, si sono messi in salvo insieme al loro cane. Sul posto era arrivata anche un’ambulanza, ma non è stata necessaria.

Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco: non si esclude un surriscaldamento della canna fumaria.